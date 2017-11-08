موسكو تؤيد جهود السعودية لتشكيل وفد موحد للمعارضة السورية إلى جنيف

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو تؤيد جهود السعودية في مجال تشكيل وفد موحد للمعارضة السورية، للمشاركة في مباحثات جنيف.

وقالت الوزارة في بيان: “المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول إفريقيا ونائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، ووزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أجريا اتصالًا هاتفيًا، يوم الأربعاء، لبحث الوضع في اليمن ولبنان”.

وأضاف البيان: “تبادل الوزير السعودي التقييمات والأفكار حول الوضع في اليمن، ولبنان، وكذلك تحدث عن الجهود التي تبذلها القيادة السعودية من أجل محاربة الفساد”.

وأضافت أن الجانب الروسي “أعرب عن دعمه لجهود السعودية لعقد لقاء موسع في الرياض للمعارضة السورية؛ من أجل تشكيل وفد موحد للمشاركة في عملية المفاوضات في جنيف على أساس القرارات الأممية”.