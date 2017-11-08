حفتر يجتمع بقائدين عسكريين لبحث الأوضاع الميدانية في ورشفانة الليبية

اجتمع القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، في مقرّ القيادة العامة للجيش في الرجمة اليوم الأربعاء، مع قائدين يتبعان للجيش من منطقة ورشفانة غرب طرابلس.

وقال مكتب الإعلام التابع للقوات المسلحة على صفحته في “فيسبوك”، إن “هدف اجتماع حفتر مع آمر اللواء الرابع العميد بشير الناجح، وآمر اللواء 26 العقيد مسعود الضاوي، المتمركزين في ورشفانة، هو بحث الأوضاع في المنطقة”.

وبحسب المكتب،”بحث المجتمعون تطورات المعارك الجارية في قرية العزيزية، بعد دخول ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق في المعركة، إلى جانب المجلس العسكري للزنتان، تحت قيادة آمر المنطقة الغربية التابع للمجلس الرئاسي أسامة جويلي”.

ولم يكشف النقاب عن فحوى المباحثات، لكنها -كما تقول مصادر صحافية ليبية- تضمنت بحث سبل دعم القوات المسلحة في ورشفانة.

يشار إلى أن قواتًا من اللواء الرابع شاركت الأربعاء، في صدّ الهجوم الذي قامت به ميليشيات كتيبة ثوار طرابلس على منطقة جسر الزهراء.

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، أعلن الثلاثاء، أن “مجلس النواب قرّر تكليف لجنة الحوار بمتابعة قضية ورشفانة، مع القيادة العامة للجيش الليبي والحكومة المؤقتة”.

وأكد المتحدث، على “المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، والتعامل مع ملف المطلوبين بشكل أمني من قبل الأجهزة الأمنية المختصة والقوات المسلحة الليبية”.

وقال “بليحق”، خلال تصريح نشرته إدارة الإعلام في مجلس النواب الليبي، إن “البرلمان حسم الاستمرار في الحوار القائم برعاية الأمم المتحدة، واستمرار لجنة الحوار في العمل دون انقطاع”.