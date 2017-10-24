غسان سلامة يصل طرابلس لإجراء محادثات مع السراج والسويحلي

وصل المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة، ظهر اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الليبية طرابلس، لإجراء سلسلة واسعة من المباحثات مع المسؤولين الليبيين، وفق ما أعلنت بعثة الأمم المتحدة على صفحتها بموقع “فيسبوك”.

وأجرى سلامة محادثات مع وزير خارجية حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، تناولت مخرجات الجولة الثانية من حوار تونس، والتوجهات الجديدة، وفق خطة البعثة لحل الأزمة الليبية.

ومن المنتظر أن يلتقي سلامة في وقت لاحق، رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي وعددا آخر من المسؤولين الليبيين.