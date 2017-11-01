كيف قطع خليفة حفتر الطريق على المتشددين والمهربين في ليبيا؟

منع القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، منعاً باتاً استيراد سيارات الدفع الرباعي لأي جهة عامة أو خاصة أو أفراد، إلا بعد أخذ الموافقة من القيادة العامة للقوات المسلحة.

وقطع حفتر بتلك الخطوة الطريق على المتشددين والمهربين في البلاد، الذين يعتبرون الأكثر استخداماً لهذه المركبات في أنشطتهم.

وجاء في وثيقة صادرة عن قيادة الجيش الليبي الثلاثاء أنه “حفاظاً على الأمن القومي من استعمال وشراء هذه الآليات من قبل جهات قد تستغلها في أعمال إرهابية ولأغراض التهريب أو الهجرة غير الشرعية ، يمنع منعاً باتاً استيراد سيارات الدفع الرباعي لأي جهة عامة أو خاصة أو أفراد إلا بعد الموافقات”.

وشدد البيان، الموقع باسم المشير خليفة حفتر، على أنه يجب أن “تعرف الجهة الموردة والغرض الذي وردت من أجله”.

يشار إلى أن عصابات من تنظيم داعش “الإرهابي” تتنقل في جنوب مناطق الهلال النفطي بسيارات دفع رباعي، وسبق أن هاجمت نقطة الستين وبوابة الفقهاء التابعتين للجيش الوطني، وقتلت عدداً من الجنود، فضلاً عن تنقل عصابات التهريب بهذه السيارات في عمق الصحراء الليبية.