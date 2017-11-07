“مركزي طرابلس” يحظر تداول عملات معدنية أصدرتها حكومة الشرق

أعلن المصرف المركزي التابع لحكومة الوفاق الليبية في طرابلس، اليوم الإثنين، حظر تداول الدينار المعدني، الذي أصدره نظيره في بنغازي التابع للحكومة المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد شرق البلاد.

وأعلن المصرف الواقع في بنغازي في 19 من شهر تشرين الأول / أكتوبر الماضي، عن صك عملة جديدة من فئة “1 دينار”، في إصدار معدني هو الأول في تاريخ البلاد من تلك الفئة.

بدوره خاطب مصرف ليبيا المركزي ومقره طرابلس عبر تعميم داخلي، جميع المصارف، طالبًا منهم عدم قبول تداول العملة المعدنية الجديدة بأي شكل من الأشكال أو الاحتفاظ بها بمصارفهم.

وقال مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمركزي طرابلس مختار الطويل، إن “المسكوك المعدني فئة الدينار لم يصدر عن الإدارة المختصة بإصدار النقد”، كما صدر بـ”المخالفة للقانون”.

وأوضح أن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس هو المؤسسة المعنية بإصدار النقد والمحافظة على استقراره في الداخل والخارج.

وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وسياسية، حيث تتقاتل فيها كيانات مسلحة عدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الراحل معمر القذافي في عام 2011.

وتتصارع حكومتان على الشرعية في ليبيا، إحداهما حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، بالعاصمة طرابلس، و”الحكومة المؤقتة” بمدينة البيضاء شرق البلاد، وتتبع مجلس النواب الذي تتبعه أيضًا قوات خليفة حفتر.