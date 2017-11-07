الجيش الوطني يغلق مناطق في بنغازي بسبب انتشار الألغام والمفخخات

أعلن الجيش الوطني الليبي إغلاق مناطق في بنغازي، شمال شرق ليبيا، جراء انتشار ألغام ومفخخات خلّفتها الجماعات المتطرفة في المدينة.

وقال الناطق الرسمي باسم قسم الهندسة العسكرية في الجيش الوطني الليبي، علي العوامي: إن “عناصر القسم تعكف على تنفيذ أعمال التمشيط والنزع والتأمين شبرًا شبرًا، في مناطق المنارة والمحكمة وشارع درنة وشارع المهدوي، تمهيدًا لإعلانها مناطق خالية من الألغام والمفخخات والعبوات الناسفة ومخلفات الحرب”.

ودعا العوامي في تصريح لوكالة الأنباء الليبية (وال) المواطنين إلى عدم الدخول لتلك المناطق، إلى حين انتهاء أفراد صنف الهندسة من تمشيطها، والتأكد من خلوها من الألغام والمفخخات والعبوات الناسفة ومخلفات الحرب، “التي لم يتم العثور عليها بعد نظرًا لقلة الإمكانيات وآلات الكشف”.

وأشار إلى أن ركام المباني المهدمة، التي لم يتم تمشيطها، قد تحتوي على ألغام أو مواد خطيرة قد تودي بحياة المواطنين.

ووصلت عملية التمشيط ونزع الألغام إلى قرب شارع ومعهد المهن الشاملة ومحيط فندق النوران، ويجري الآن تمشيط دار الكتب الوطنية وعمارة الضمان وعمارة الحلال وسوق الجريد وسوق الظلام وميدان البلدية، بحسب العوامي.

وقتلت الألغام في بنغازي وحدها 90 شخصًا، كان آخرهم 8 أشخاص بينهم فلسطينيون ومصري واحد، في شهر تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، كما أوقعت أكثر من 100 شخص، خضع بعضهم لعمليات بتر أطراف.