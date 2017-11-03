بعد هروبه لـ7 سنوات.. الأمن الليبي يعتقل رجل أعمال إيطاليًا في طرابلس

اعتقلت السلطات الليبية في العاصمة طرابلس، اليوم الجمعة، رجل أعمال إيطاليًا تلاحقه المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، منذ 7 سنوات، بتهمتي الاحتيال والابتزاز.

وقامت قوات الردع، التابعة لوزارة الداخلية في طرابلس، باعتقال جوليو لولي البالغ من العمر 52 عامًا، الفار من العدالة منذ عام 2010، بناءً على مذكرتي اعتقال صدرتا عن النيابة العامة في مدينة ريميني شمال شرقي إيطاليا، بتهمتي الاحتيال والابتزاز.

وعمل لولي، وهو من مدينة ريميني، في مجال تجارة اليخوت الفاخرة بإيطاليا، لكنه أقدم على “الإفلاس الاحتيالي”، عام 2010، ثم فر إلى ليبيا بعد إحالته إلى القضاء، حيث تم إيداعه، العام التالي، في سجن “الجديدة” قرب طرابلس، بإيعاز من الحكومة الإيطالية استعدادًا لترحيله.

ومع اندلاع الثورة الشعبية ضد نظام حكم الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي 1969-2011، أطلقت ميليشيات سراح لولي، وظل متخفيًا تحت اسم كريم حتى اعتقاله.

ونقلت الوكالة الإيطالية الرسمية للأنباء (أنسا) عن مصادر أن القوات الليبية اعتقلت لولي، الثلاثاء الماضي؛ بتهمة الانتماء لتشكيل إجرامي يمتهن التزوير والنصب والابتزاز.

وقال لولي ” إنه كان يقدم استشارات في مجال اختصاصه بالقوارب ضمن تشكيلات الثوار في ميليشيات مدينة صبراتة الليبية”.