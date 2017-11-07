العاهل المغربي يزور الإمارات وقطر وسط حديث عن مبادرة لحل الأزمة الخليجية

يزور العاهل المغربي الملك محمد السادس، الإمارات العربية المتحدة، غدًا الأربعاء، ليتوجه بعد ذلك إلى قطر، الأحد المقبل، وسط حديث عن أنه يحمل مبادرة لحل الأزمة الخليجية.

وغادر الملك مطار الرباط، ليلة أمس الاثنين، برفقة ابن عمه المولى إسماعيل، متوجهين إلى الإمارات، وفق بلاغ صادر عن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية.

ويرافق العاهل المغربي في جولته إلى جانب ابن عمه، وفد يضم عددًا من مستشاريه المقربين، ووزيري الخارجية والثقافة، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، ومجموعة من الشخصيات المدنية والعسكرية.

ووصف مراقبون هذه الزيارة بأنها “في غاية الأهمية؛ نظرًا إلى الوضع السياسي المتوتر في منطقة الخليج، خصوصًا أن العاهل المغربي سيزور -أيضًا- قطر؛ ما يرجح مبادرته بمحاولة الصلح بين البلدين”.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها بقطر، بسبب دعمها الإرهاب.

وكان الملك محمد السادس، دعا في بلاغ سابق لوزارة الخارجية المغربية، “مختلف الأطراف إلى التحلي بالحكمة من أجل التخفيف من التوتر”، كما عبر عن استعداد المملكة “لبسط يد الوساطة في هذه الأزمة”.