صورة الملك محمد السادس تطيح بعضوية برلماني مغربي

تسببت صورة للعاهل المغربي الملك محمد السادس، في إلغاء انتخاب البرلماني سعيد الرحموني المنتمي لحزب الحركة الشعبية عضوًا بمجلس النواب، على إثر الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2016، وبالضبط في دائرة “الناظور” شمال المغرب.

وبحسب قرار صدر عن المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، فإن سبب إلغاء انتخاب سعيد الرحموني، جاء بناءً على الطعن الموجه ضده، والذي يتلخص في قيام المعني بالأمر خلال حملته الانتخابية، باستعمال الرموز الوطنية، وتوزيع جريدة تتضمن صورًا للعلم الوطني، وللملك محمد السادس.

وتنص المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية بالمملكة المغربية، على أن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة يجب ألا تتضمن استعمال الرموز الوطنية (صورة العاهل المغربي، أو العلم الوطني..).

كما أن ما قام به البرلماني المغربي، يعد إعلانًا انتخابيًا تنطبق عليه المادتان 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، و118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.

وأمرت المحكمة الدستورية بتنظيم انتخابات جزئية في الدائرة التي تم فيها الطعن وهي “الناظور”، بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملًا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور.