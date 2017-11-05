البحرين تحظر على مواطنيها بقطر التنقل بين البلدين دون جواز سفر

قالت وزارة الداخلية البحرينية، مساء اليوم الأحد، إنه يتعين على المواطنين البحرينيين المتواجدين في قطر، استخدام “جواز السفر” للتنقل بين البلدين، وفقًا لبيان أصدرته شؤون الجنسية والجوازات والإقامة البحرينية.

ويأتي القرار بعد أسبوع من إعلان البحرين فرض تأشيرات على القطريين لدخول أراضيها.

وأوضح البيان “أنه لن يسمح باستخدام أي مستند آخر في أي من منافذ مملكة البحرين، للمغادرة أو للوصول من دولة قطر”.

وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، قد وجّه الإثنين الماضي، الأجهزة المختصة في بلاده بتشديد إجراءات الدخول والإقامة، بما فيها فرض تأشيرات الدخول لحفظ أمن المملكة وسلامتها بدءًا بدولة قطر.

وقال آل خليفة خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، إنه “وفق سياسة البحرين التي لا تخفى على الجميع وبطبيعة الحال، فإن هذه الإجراءات لن تمس دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

وأضاف قائلا “كانت مملكة البحرين ولا تزال، من أكثر الدول التي تضرّرت جرّاء سياسات قطر التي لا تخفى على الجميع”.