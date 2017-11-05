تونس تحبط مخططًا لاستهداف حافلة عسكرية

أكدت مصادر أمنية مطلعة في تونس، اليوم الأحد، أنه تم إحباط مخطط لاستهداف حافلة لنقل الجنود التونسيين في محافظة القيروان، وسط غرب البلاد.

وقالت المصادر لـ”إرم نيوز”، إن “القوات الأمنية التونسية تمكنت من توقيف 4 متشددين خطيرين، أثبتت التحقيقات تبنيهم الفكر التكفيري واعتناقهم فكر تنظيم داعش“، مشيرة إلى أنه تم العثور بحوزتهم على أسلحة وصور تمجّد داعش.

وأضافت أن “أحد المعتقلين كان قد تلقّى خلال محادثات مع العناصر المتشددة، شرحًا حول كيفية تصنيع القنابل التقليدية، إلى جانب العثور بحوزته على صور لنساء يحملن السلاح، وإثبات لبعض المراسلات بينه وبين عناصر متشددة”.

وأقرَّ الموقوفون خلال التحقيق معهم برصد ومتابعة العناصر الأمنية والعسكرية، والتخطيط لتفجير حافلة عسكرية في المحافظة التونسية، كما اعترفوا أنهم كانوا يخططون لـ”إعادة إحياء تنظيم داعش في تونس”، وفقًا لما أكدته ذات المصادر.

يشار إلى أن تونس تعرضت خلال السنوات الأخيرة، إلى هجمات خطيرة ذهب ضحيتها عشرات الأبرياء من المواطنين والسياح الأجانب والأمنيين والعسكريين.