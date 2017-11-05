هجوم انتحاري يستهدف مقر أمن محافظة عدن اليمنية (صور وفيديو)

هز انفجار عنيف محافظة عدن اليمنية، صباح اليوم الأحد، فيما قالت مصادر محلية إن الانفجار ناجم عن تفجير سيارة مفخخة وسط أنباء عن سقوط ضحايا.

وذكر شهود عيان أن الانفجار كان يستهدف على ما يبدو إدارة أمن محافظة عدن، بمديرية “خور مكسر”، لافتين إلى أن السيارة المفخخة اقتحمت مبنى إدارة البحث الجنائي الملاصق لإدارة أمن عدن.

وتشير مصادر محلية إلى أن اشتباكات مسلحة ما تزال مستمرة حتى اللحظة، ويسمع صوت إطلاق الرصاص في المحافظة.

ووصلت تعزيزات أمنية كبيرة إلى مكان الحادث فيما هرعت قوات الإسعاف لإنقاذ الضحايا، وتشير المصادر إلى أن الانفجار استهدف موقع تجمع الجنود للطابور الصباحي داخل الإدارة.