نجوم تونس يسيطرون على التشكيلة المثالية لدوري أبطال أفريقيا (صورة)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف“، اليوم السبت، التشكيل المثالي لبطولة دوري أبطال أفريقيا قبل انطلاق لقاء الأهلي المصري والوداد المغربي على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بجولة الإياب للدور النهائي بالبطولة.

وشهدت التشكيلة سيطرة تونسية بوجود 4 لاعبين، وتواجد 3 لاعبين من الوداد المغربي مقابل لاعبينِ من الأهلي المصري ومثلهما من النجم الساحلي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي ولاعب من الترجي التونسي واتحاد الجزائر.

وضمت التشكيلة الحارس الأوغندي دينيس أونيانغو (صن داونز) وأمامه الرباعي المغربي يوسف رابح (الوداد) والجزائري فاروق شافعي (اتحاد العاصمة) والتونسي حمدي نقاز (النجم الساحلي) والتونسي علي معلول (الأهلي) للدفاع والتونسي محمد أمين بن عمر (النجم الساحلي) والمغربي إبراهيم النقاش (الوداد) والجنوب أفريقي بيرسي تاو (صن داونز) للوسط والمصري مؤمن زكريا (الأهلي) والمغربي محمد أوناجم (الوداد) والتونسي طه ياسين الخنيسي (الترجي).

وشملت التشكيلة 6 بدلاء وفقًا للحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” هم الثنائي المغربي زهير العروبي حارس المرمى وأشرف بنشرقي (الوداد) والثنائي المصري حسام عاشور وأحمد فتحي (الأهلي) والجزائري أسامة درفلو (اتحاد العاصمة) والغابوني فوسيني كوليبالي (الترجي).