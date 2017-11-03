الجيش الليبي: نحاول القضاء على الذئاب المنفردة

وجاء ذلك خلال مقابلة متلفزة أجرتها فضائية مصرية (خاصة)، اليوم، مع العقيد المسماري، غداة انتهاء الاجتماع الثاني لعسكريين ليبيين، بالقاهرة، المنعقد من الأحد الماضي حتى أمس الخميس.

وأضاف المسماري، أن “اجتماع القاهرة وضع خططاً رئيسة لتوحيد الجيش الليبي، بهدف تفعيل دور القوات المسلحة في البلاد (…)” ولفت إلى أنّ “الضباط المشاركين في اجتماعات القاهرة من مختلف الأطياف”.

وتابع أننا “نحاول سدّ جميع الثغرات خلف القوات المسلحة، والقضاء على الذئاب المنفردة الهاربة في ليبيا”.

ووفق المسماري، فإنّ “المعركة ضدّ الإرهاب مستمرة، وحماية المدنيين أحد أولويات المؤسسة العسكرية الليبية”.

وأعلن الجيش المصري،أمس الخميس، أن اجتماع العسكريين الليبيين، بالقاهرة، أسفر عن تشكيل لجان لبحث توحيد مؤسستهم العسكرية وهيكلتها، والاتفاق على موعد جديد لبحث الخطوات الإجرائية.

وتتصارع حكومتان على الشرعية في ليبيا، إحداهما حكومة الوفاق، المعترف بها دولياً، في العاصمة طرابلس (غرب)، والأخرى هي “الحكومة المؤقتة” في مدينة البيضاء (شرق)، وتتبع مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق (شرق).