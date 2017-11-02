مصر تسدد 450 مليون دولار من قروض مستحقة لتركيا وليبيا

قال وكيل محافظ البنك المركزي المصري ،لقطاع أسواق النقد، وإدارة الاحتياطي النقدي، رامي أبو النجا، اليوم الخميس: “إن بلاده سددت 450 مليون دولار ،من قروض مستحقة لتركيا وليبيا”.

وأضاف أبو النجا، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مصر سددت قسطًا بقيمة 250 مليون دولار من قرض مستحق لليبيا، تبلغ قيمته الإجمالية ملياري دولار، وستسدد آخر قسطين من القرض، بقيمة 500 مليون دولار العام المقبل.

وقال: “إن بلاده سددت ،أمس الأربعاء، 200 مليون دولار ،هي آخر دفعة من قرض مستحق لتركيا، قيمته الإجمالية مليار دولار”.

وكانت مصر، حصلت على قروض من ليبيا وتركيا ،وعدد من دول الخليج ،بعد انتفاضة كانون الثاني/يناير 2011 ،وسط شح في العملة الأجنبية ،شهدته البلاد ،قبل أن تحرر عملتها في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.