العراق يحذر من عمليات دهس تستهدف زوار كربلاء

حذر جهاز الاستخبارات والتحقيقات التابع لوزارة الداخلية العراقية، من عمليات دهس ينوي تنظيم داعش تنفيذها لاستهداف الزوار الشيعة المتوجهين صوب مدينة كربلاء، لإحياء أربعينية الإمام الحسين بن علي التي تصادف يوم الجمعة المقبل.

وقالت الوزارة في وثيقة سرية حصل عليها موقع “ارم نيوز”، إن “معلومات وردت إلى وزارة الداخلية تفيد بنية المجاميع الإرهابية لتنظيم داعش، تنفيذ عمليات انتحارية بدهس زوار الإمام الحسين في الطرق الخارجية، مشابهة لعمليات دهس المواطنين التي نفذت في فرنسا”.

ورجحت الداخلية العراقية، أن يعمل تنظيم داعش على دعس الزوار في طريق محافظة واسط وطريق بغداد والطريق الرابط بين محافظة الحلة باتجاه كربلاء، مشيرة إلى أن عمليات الدهس من شأنها أن تركز على الزوار الإيرانيين، والأجانب القادمين من المنافذ البرية.

ولا يزال ملايين الزوار القادمين من مختلف المحافظات العراقية ودول الجوار، يتوافدون على مدينة كربلاء من طريق النجف والحلة وبغداد.

ويتخذ الإيرانيون والأجانب طريق محافظة النجف باتجاه محافظة كربلاء، حيث توقعت السلطات العراقية أن يتجاوز عدد الزوار الشيعة هذا العام أكثر من 20 مليون زائر بينهم 3 ملايين إيراني.