كربلاء والنجف توقفان التعامل مع طهران بسبب تصريحات “مسيئة”

أوقفت محافظتا النجف وكربلاء، جنوب العراق، التعامل مع بلدية طهران بسبب ما وصفتاه بتصريحات “مسيئة” أدلى بها مسؤول إيراني، وفيها قال إن بلديته ستنظف المدينتين، المقدستين لدى الشيعة، بعد انتهاء مناسبة “زيارة أربعينية الإمام الحسين” الدينية.

وأعلن محافظ كربلاء عقيل الطريحي منع تعامل المسؤولين المحليين مع الجانب الإيراني إلا بأمر منه وذلك “لمقتضيات المصلحة العامة”.

وكان مساعد شؤون الخدمات في بلدية طهران، مجتبى يزداني، قال في تصريح نقلته وسائل إعلام إيرانية الأسبوع الماضي إن بلدية طهران ستتولى تنظيف مدينتي كربلاء والنجف بعد انتهاء زيارة الأربعين.

وبحسب بيان صدرعن محافظ النجف لؤي الياسري، توقف العمل مع بلدية طهران بسبب تصريحات يزداني وحديثه عن إرسال متطوعين إلى محافظتي النجف وكربلاء لتنظيفها بعد الزيارة.

وقال الياسري إن إيران ترسل ٦٠٠ متطوع فقط خلال “زيارة الأربعين”، وهناك أكثر من 10 ملايين زائر، مضيفا أن الجهد الأكبر في تقديم الخدمات يقع على بلدية النجف.

ووصف الياسري تصريحات بلدية طهران بأنها مصادرة لجهود الحكومة المحلية وبلدية النجف في تقديم الخدمات للزائرين.

ويتدفق عدد كبير من الإيرانيين إلى العراق في شهر صفر، بحسب التقويم الهجري، كل سنة لحضور “أربعينية الإمام الحسين”.