العراق يمنع الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطار النجف

منعت السلطات العراقية في مطار محافظة النجف وسط البلاد، اليوم الأربعاء، جميع خطوط الطيران الإيراني من الهبوط في مطارها بسبب عدم قيامها بدفع المبالغ المترتبة في ذمتها من العام الماضي.

وقال مسؤولون في هيئة الطيران المدني الإيراني،:” إن جميع الرحلات الإيرانية إلى مطار النجف هبطت في مطار بغداد الدولي بسبب رفض السلطات في النجف السماح للطائرات الإيرانية بالهبوط”.

وأوضح المسؤولون الإيرانيون أنه “نتيجة الارتفاع غير القانوني في أسعار الخدمات في مطار النجف الدولي قررت شركات الطيران الإيرانية نقل جميع رحلاتها إلى مطار بغداد الدولي”، مرجحة أن يستمر هذا الأمر بعد زيارة الأربعين التي تصادف في 10 من نوفمبر المقبل والتي تتزايد فيها رحلات الإيرانيين إلى النجف بسبب قربها من محافظة كربلاء، وفقا لوكالة “فارس الإخبارية” الإيرانية.

وفي مطلع يوليو/ تموز الماضي، أوقفت جميع شركات الطيران الإيرانية جميع رحلاتها إلى مطار مدينة النجف الدولي بسبب مشكلة مالية حالت دون اتفاق الجانبَين، بحسب ما قال رضا جعفر زادة المتحدث الرسمي باسم بمنظمة الطيران في إيران.

وتقوم 10 من شركات الطيران الإيراني برحلات يومية إلى مدينة النجف لنقل الزائرين الإيرانيين الذين يتوجهون لأداء زيارة الأربعين.