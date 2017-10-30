دون الكشف عن مكانه..لقاء فلسطيني إسرائيلي بحث بضع قضايا

أعلنت وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية، يوم الاثنين، أن رئيس الحكومة رامي الحمد الله، اجتمع يوم الأحد مع وفد إسرائيلي حكومي، لبحث بضع قضايا متعلقة بشؤون الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان :” إن الحمد الله التقى بوفد إسرائيلي يضم وزير المالية موشيه كحلون، ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية يوآف موردخاي.

كما شارك عن الجانب الفلسطيني، بالإضافة لرئيس الحكومة، وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ومدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ووزير المالية شكري بشارة.

ولم يوضح البيان مكان عقد اللقاء، كما لم تُصدر السلطات الإسرائيلية بيانًا حول الاجتماع.

وقال البيان:” أكد الجانب الفلسطيني خلال الاجتماع رفضه القاطع للقرارات الاستيطانية الأخيرة، مطالبا ضرورة وقفها فورًا، كما طالب بوقف اعتداءات وهجمات المستوطنين ضد المزارعين الفلسطينيين”.

كما طالب بوقف اقتحامات المسجد الأقصى، والأماكن المقدسة كافة”.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الجانب الفلسطيني أكد ضرورة “رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وتسهيل حركة الأفراد، والتجارة، والبضائع بين الضفة، وغزة، وغزة والعالم الخارجي”.

وبحث اللقاء كذلك “القضايا المالية المتعلقة بالمستحقات المالية للسلطة الوطنية لدى الجانب الإسرائيلي، والترتيبات المالية المتعلقة بالتجارة العامة، وتنظيم العلاقة المصرفية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية”.

وطالب الجانب الفلسطيني، بحسب البيان، إسرائيل، بمنح مزيد من التسهيلات للمشاريع الفلسطينية التي تقام في المناطق المصنفة c بالضفة الغربية نحو 60 % من مساحة الضفة، كما وبحث قضيتي المياه والكهرباء”.