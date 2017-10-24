الرئيس الفلسطيني: نرفض وجود “ميليشيات” في قطاع غزة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، إنه يرفض وجود “ميليشيات”، في قطاع غزة.

وذكر عباس، في حوار، مع وكالة الأنباء الصينية الرسمية “شينخوا”، نشرته اليوم الثلاثاء، أن القيادة الفلسطينية “لا تريد أن تأخذ في غزة نماذج الميليشيات لأنها غير ناجحة”.

وأضاف عباس: “يجب أن تكون هناك سلطة واحدة، وقانون واحد وبندقية وسلاح واحد ،بحيث لا تكون هناك ميليشيات وغيرها”.

وتابع: “نريد أن نكون مثل باقي دول العالم، ولا نريد أن نأخذ نماذج الميليشيات ؛لأنها غير ناجحة وهذا ما نقصد إليه من المصالحة وما نعمل عليه”.

وتمتلك الفصائل الفلسطينية، أجنحة عسكرية، في قطاع غزة، أبرزها، كتائب القسام، التابعة لحركة حماس، وسرايا القدس، التابعة لحركة “الجهاد الإسلامي”.

وكان قادة في حركة حماس، قد شددوا في تصريحات صحافية مؤخرًا، على أن قضية “سلاح الفصائل“، “لم ولن” يُطرح على طاولة مباحثات إنهاء الانقسام.

وفي موضوع آخر، شدد عباس على رفضه “تدخل أحد في الشؤون الداخلية الفلسطينية”.

وقال: “نريد من المصالحة، الوحدة، وأن لا يتدخل أحد في شؤوننا الداخلية ؛لأننا لا نتدخل في شؤون أحد، ونريد أن تُقدم أي مساعدات من قبل أي جهة في العالم، عبر السلطة الفلسطينية”.

وأشاد الرئيس الفلسطيني، باتفاق المصالحة الأخير، الذي أُبرم مع حركة حماس، وقال إنه “يسير بخطوات إلى الأمام”.

وأضاف:” الاتفاق هام جدًا، وفيه كل التفاصيل الخاصة بالمصالحة، والآن نحن نسير خطوات إلى الأمام للتطبيق”.

وتابع:” الانقسام الداخلي الذي بدأ قبل عشرة أعوام إثر انقلاب حماس في غزة، أساء كثيرًا للقضية الفلسطينية”.

وأردف:” يتم المضي بخطوات يوميًا، في تحقيق المصالحة، ويتوجه وزراء من الضفة الغربية إلى غزة لاستلام مهامهم، من أجل الوصول إلى الدولة الواحدة والنظام الواحد”.

لكنه أضاف مستدركًا:” المصالحة تحتاج إلى وقت وصبر، ولا نريد أن نستعجل الأمور “.

ووقعت حركتا “فتح” و”حماس” في الـ12 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري بالقاهرة على اتفاق لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007، برعاية مصرية.

وينص الاتفاق على تمكين حكومة الوفاق الحالية، من إدارة شؤون قطاع غزة كافة ، في موعد أقصاه بداية كانون الأول/ ديسمبر القادم.