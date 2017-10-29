العراق يفتح أحد أهم منافذه البرية مع إيران غدًا

أعلن محافظ محافظة ديالى العراقية مثنى التميمي، اليوم الأحد ، أنه سيتم فتح منفذ المنذرية الحدودي مع إيران أمام الزائرين يوم غد الاثنين، بعد نشر القوة المكلفة بتأمين طريق الزائرين.

ونقل موقع “السومرية” عن محافظ ديالى قوله إنه “تم الاتفاق على دخول الزائرين على شكل دفعات منتظمة، تتلاءم مع إمكانيات القطعات الأمنية والجانب الإداري، وعدم دخول الزائرين مشاة، وأن يكون تنقلهم من خلال العجلات”.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المعبر يعد من المعابر الحدودية المهمة بين العراق وإيران، وتوقف دخول الزائرين الإيرانيين عبره منذ 4 أعوام؛ بسبب الأوضاع الأمنية.