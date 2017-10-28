إيران وروسيا تتفقان على دمج أنظمة الدفع المصرفي بينهما

كشف مسؤول إيراني، يوم السبت، أن بلاده وروسيا اتفقتا على دمج نظام المدفوعات المصرفية بين البلدين، على أن تنفذ المرحلة الأولى من دمج النظام خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

وقال أبو طالب نجفي، المسؤول في الشؤون المصرفية الإيرانية :” تم الاتفاق على أنه في المرحلة الأولى من دمج نظامي الدفع في البلدين، سيكون بإمكان المواطنين الإيرانيين الذين لديهم بطاقة نظام الدفع الوطني الإيراني، شتاب، والروس الذين يمتلكون بطاقات بنك مير للأعمال، استخدام أجهزة الصراف الآلي في كلا البلدين”.

وأعلن مسؤولون في البنك المركزي الإيراني أن طهران وموسكو اتفقتا على دمج أنظمة بطاقاتهما المصرفية، وفقًا لما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية .

وأوضح نجفي أن المرحلة التالية من الخطة ستكون دمج نظام المدفوعات الإيراني مع الشبكات الدولية، الأمر الذي يتطلب بنية تحتية قوية على قدم المساواة مع المعايير الدولية.

ولفت نجفي إلى “أن إيران تعد المتطلبات الضرورية للبنية التحتية لتنفيذ المرحلة القادمة من الخطة، من خلال إقامة شبكة بالتعاون مع شركة روسية تدعى بي بي سي”، مشيرًا إلى أنه من خلال إنشاء هذه البنى التحتية ستكون إيران مستعدة للاتفاقات مع شبكات الدفع الدولية ومصارف الدول الأخرى لدمج أنظمة الدفع.

وأضاف المسؤول الإيراني أن عملية إنشاء البنى التحتية للتكامل مع أنظمة الدفع الدولية سوف تستغرق ما بين 10-12 شهرًا على الأقل.