أمين عام “أوبك”: تصريحات السعودية وروسيا “تزيح الضباب” عن اجتماع أوبك المقبل

قال الأمين العام لأوبك ، محمد باركيندو ، اليوم الجمعة، إن إعلان السعودية وروسيا بوضوح عن دعمهما لتمديد اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط لمدة تسعة أشهر أخرى يزيح الضباب قبل اجتماع المنظمة المقبل.

وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بجانب روسيا وتسعة منتجين آخرين إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يومياً منذ كانون الثاني/يناير الماضي. وينتهي سريان الاتفاق في آذار/مارس 2018 ، ويدرس المنتجون تمديده.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد قال إنه يدعم إبقاء الاتفاق سارياً لمدة تسعة أشهر، وذلك بعد تصريحات مماثلة أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال باركيندو على هامش مؤتمر “ترحب أوبك بالتوجيه الواضح من ولي العهد السعودي بشأن ضرورة تحقيق الاستقرار في أسواق النفط والحفاظ عليه بعد الربع الأول من 2018”.

وأضاف أنه بجانب تصريحات بوتين “فإن ذلك يزيح الضباب في الطريق إلى فيينا في 30 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل”.