الأسد يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث بوتين (صورة)

بحث الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، الجولة المقبلة من محادثات السلام في “أستانة” عاصمة كازاخستان، وفق ما قالت وكالة الإعلام الروسية.

وأضافت أن الأسد بحث ذلك، خلال اجتماع مع ألكسندر لافرنتيف لافرينتييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال الأسد: “ما يحققه الجيش وحلفاؤه من تطهير للأراضي السورية من رجس الإرهاب يمهد الأرضية شيئا فشيئا للمزيد من العمل السياسي، خاصة أن الحكومة السورية كانت ولا تزال تتعامل بإيجابية تجاه أي مبادرة سياسية من شأنها حقن الدماء السورية واستعادة الأمن والأمان بما يضمن وحدة وسيادة سوريا”.

كما أكد الرئيس السوري للوفد الروسي الضيف، أن الدولة السورية مصممة على الاستمرار بالحرب على الإرهاب من جهة، ودعم المسار السياسي من جهة أخرى عبر رفع وتيرة المصالحات الوطنية والحوار بين الجميع عبر مؤتمر حوار وطني في سوريا وصولا إلى تعديل الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة.

وكانت كازاخستان قد أعلنت، أن الجولة السابعة من مباحثات “أستانة” ستعقد يومي 30-31 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وأفادت الوكالة السورية الرسمية بأن اللقاء تطرق للانتصارات التي حققها الجيش السوري وحلفاؤه في أكثر من منطقة داخل سوريا، والاستعداد لأستانة 7 والملفات التي ستناقش خلال هذه الجولة من المفاوضات السورية- السورية.

وأكد الجانب الروسي خلال اللقاء الثنائي، بحسب “سانا” أن روسيا ماضية في دعمها للدولة السورية في حربها على الإرهاب، وفي الوقت نفسه تدعم وبشكل كامل المسار السياسي للحل في سوريا الذي يضمن وحدة الأراضي السورية ويعيد الأمن والاستقرار إليها.