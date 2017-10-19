جولة محادثات جديدة حول سوريا في أستانة نهاية أكتوبر

أعلنت السلطات في كازاخستان انطلاق جولة جديدة من المحادثات بين النظام السوري وممثلين لفصائل المعارضة ،يومي الـ30 والـ31 من تشرين الأول/أكتوبر ،في أستانا للتفاوض خصوصًا في مصير الرهائن والأسرى.

وستكون هذه الجولة التي أعلنت غداة زيارة إلى موسكو يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ،ستيفان دي ميستورا، هي السابعة من المفاوضات التي ترعاها روسيا وإيران حلفيتا دمشق وتركيا التي تدعم فصائل معارضة ،والتي أدت خصوصًا إلى تشكيل 4 مناطق لخفض التوتر في سوريا.

وأعلنت وزارة خارجية كازاخستان في بيان “من المقرر ،خلال المحادثات، تأكيد أسس مجموعة عمل ؛من أجل اطلاق سراح الرهائن والأسرى ،ونقل الجثث والبحث عن مفقودين”.

وتابع البيان أن المشاركين سيتناولون أيضًا المسائل المتعلقة بالإرهاب ويتبنون بيانًا مشتركًا حول نزع الألغام.