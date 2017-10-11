هل أجرى النظام السوري محادثات مع داعش للحصول على القمح في الرقة؟

في الوقت الذي كان فيه الرئيس السوري بشار الأسد يرفع صوته باتهام الغرب بغض الطرف عن عمليات التهريب التي ينفذها تنظيم داعش، كان عضو في البرلمان السوري يجري تعاملات سرية مع التنظيم.

وقال مزارعون ومسؤولون إداريون في الرقة، المعقل السابق للتنظيم، إن هذا الترتيب ساعد الحكومة السورية في توفير الغذاء بالمناطق السورية التي لا تزال تحت سيطرتها، بعد أن سيطر التنظيم على منطقة زراعة القمح شمال شرق سوريا خلال الحرب الأهلية الدائرة منذ ست سنوات.

وقال خمسة مزارعين ومسؤولان إداريان في محافظة الرقة، إن تجارا يعملون لحساب رجل الأعمال السوري وعضو مجلس الشعب، حسام قاطرجي، يشترون قمح المزارعين في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، وينقلونه إلى دمشق، وسمح ذلك للتنظيم بأخذ حصة من القمح.

وأكد مدير مكتب النائب السوري محمد كساب، أن مجموعة قاطرجي كانت تزود المناطق الخاضعة للحكومة السورية بالقمح من شمال شرق سوريا عبر الأراضي الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش، لكنه نفى وجود أي اتصال مع التنظيم.

وسئل كساب عن الكيفية التي استطاعت بها الشركة شراء القمح ونقله دون أي اتصال بداعش فقال “لم يكن ذلك سهلا. كان الوضع في غاية الصعوبة”، وعن سؤاله عن التفاصيل قال اكتفى مدير المكتب بالقول “إن الموضوع يطول شرحه”، ولم يرد بعد ذلك على مكالمات أو رسائل أخرى.

ويشكل التعاون في تجارة القمح بين شخصية من مؤسسة الحكم في سوريا، التي تدعمها إيران، وتنظيم داعش، مفارقة جديدة في حرب كانت سببا في تعميق الانقسامات بين السنة والشيعة.

وتنفي دمشق، الخاضعة لعقوبات أمريكية وأوروبية بسبب الحرب وتعاملات نفطية مزعومة مع داعش، وجود أي صلات تجارية مع المتشددين وتقول إن الولايات المتحدة مسؤولة عما حققه التنظيم من نجاح.

كيفية بيع القمح

روى المزارعون الخمسة في الرقة ، كيف كانوا يبيعون القمح لتجار قاطرجي خلال حكم داعش، وذلك في مقابلات جرت بمبنى المجلس المدني للرقة الذي تشكل لتولي إدارة الأمور بمجرد استعادة المدينة.

وقال محمد الهادي الذي يملك أرضا زراعية قرب الرقة وجاء مثل المزارعين الآخرين إلى مقر المجلس طلبا للمساعدة “العملية كانت منظمة.. كنت أبيع لتجار صغار كانوا يرسلون القمح للتجار الكبار الذين كانوا يرسلونه إلى قاطرجي والنظام من خلال تاجرين أو ثلاثة”.

وقال هو والمزارعون الآخرون إنهم كانوا جميعا مضطرين لدفع الزكاة بنسبة 10 % لتنظيم داعش، وكانوا يبيعون كل انتاجهم خلال الموسم لتجار قاطرجي.

وقال المسؤولون المحليون إن تجار قاطرجي كانوا يشترون القمح من الرقة ودير الزور ويعطون داعش 20%.

وقال النائب في مجلس القيادة المشتركة للطبقة أوس علي، وهو مجلس مماثل للمجلس المدني في الرقة لمرحلة ما بعد داعش متحالف مع القوات التي يقودها الأكراد وتهاجم الرقة الآن، “إذا كانت شاحنة تحمل 100 جوال كانوا يحتفظون بعشرين ويعطون الباقي لسائق الشاحنة”.

وقال علي إنه علم بتفاصيل بيع القمح لقاطرجي من خلال التحدث مع معتقلين لدى داعش وآخرين كانوا يعملون في تحصيل الضرائب ورسوم الطرق للتنظيم.

وأضاف علي “شاحنات قاطرجي كانت معروفة، والشعار عليها كان واضحا، ولم تكن تتعرض لأي مضايقات” مشيرا إلى أن رجال رجل الأعمال السوري نشطوا خلال موسم الشراء الأخير من أيار/ مايو الماضي إلى آب /أغسطس الماضي.

وقال المزارعون أيضا إنه كان من السهل التعرف على شاحنات قاطرجي.

وذكر علي وعدة مصادر أخرى أن سائقي الشاحنات كان مسموحا لهم بتدخين السجائر أثناء مرورهم بالحواجز الأمنية رغم أن التنظيم كان يعاقب غيرهم من المدخنين بالجلد، وقال المزارع علي شنان، مستخدما اسما شائعا للتنظيم، “كنت أبيع محصول الموسم كله لتجار قاطرجي. فهم تجار معروفون. وكانت الحواجز الأمنية توقف الشاحنات ويأخذ داعش حصته ويسمح لها بالمرور”.

وقال المزارعون والمسؤولون المحليون إن القمح كان ينقل عن طريق “الجسر الجديد” على نهر الفرات إلى طريق يؤدي إلى خارج الرقة، ومن غير الواضح الآن ما هي الجهة التي تسيطر على الجسر مع اقتراب هزيمة المتشددين في المدينة.

وقال المحامي عبد الله العريان، المقيم في الرقة إن بعض تجار قاطرجي كانوا عملاء لديه، مضيفا أن شاحنات قاطرجي كانت تجلب إمدادات للمناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم.

وأضاف “كان الغذاء يأتي من مناطق تسيطر عليها الحكومة.. الدواء والغذاء”، وفي ظل حكم داعش كان خصوم التنظيم المعروفون يقتلون بالرصاص أو تقطع رؤوسهم في الساحات العامة.

وقال عدة مزارعين إنهم شاهدوا وثائق للتنظيم كانت مختومة بأختام في الحواجز الأمنية للسماح بمرور شاحنات القمح، وكانت تلك الوثائق صادرة عن الإدارة المعنية بفرض الضرائب.

تهريب

وقال المسؤولون المحليون والمزارعون إن المتشددين وكذلك إحدى جماعات المعارضة باعوا محتويات صوامع الغلال لتجار على الجانب الآخر من الحدود التركية، ويتهم الأسد خصومه ومنهم تركيا والدول الغربية بدعم التنظيم، وتنفي تلك الدول هذا الاتهام.

وفي مقابلة للأسد في آذار/مارس الماضي، مع وكالة أنباء صينية نشرتها (سانا) ، قال “بالنسبة للطرف الآخر وهو الولايات المتحدة، على الأقل خلال إدارة أوباما، فإنه تعامل مع داعش من خلال التغاضي عن تهريبه النفط السوري إلى تركيا.. وبتلك الطريقة يستطيع داعش الحصول على المال من أجل تجنيد الإرهابيين من مختلف أنحاء العالم. ولم يفعلوا شيئا سوى القيام بعمليات تجميلية ضد داعش”.

وسئل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري عبد الله الغربي، في آب /أغسطس الماضي، عما إذا كانت شركات سورية تتعامل مع داعش للحصول على القمح فنفى ذلك نفيا قاطعا، وقال في معرض تجاري في دمشق “لا وجود لذلك على الإطلاق. نحن نستورد القمح من شركات روسية بالإضافة إلى محصولنا المحلي وهذا الكلام غير مقبول على الإطلاق”.

وانتهى موسم شراء القمح في آب/أغسطس الماضي وفقد تنظيم داعش سيطرته على مناطق إنتاج القمح سواء لصالح القوات الحكومية أو للقوات التي يقودها أكراد سوريون.

أوناسيس سوريا

اعتاد الأسد الاعتماد على مجموعة من رجال الأعمال المقربين أبرزهم ابن خاله رامي مخلوف لحماية الاقتصاد السوري من الانهيار.

وفرضت عقوبات دولية على مخلوف وهو يعتمد على عدد من أعوانه في أداء أعماله.

وقاطرجي اسم مألوف في الرقة وما حولها وفي مناطق أخرى، وقد شبهه المزارع الهادي بإمبراطور صناعة النقل البحري اليوناني الراحل أريستوتل أوناسيس فقال “قاطرجي هو أوناسيس سوريا”.

وعلى صفحة قاطرجي على فيسبوك يظهر في صورة وهو يصافح الأسد كما أنه كثيرا ما ينشر صورا للرئيس، وهو عضو في البرلمان عن حلب التي شهدت معارك ضارية واستردتها الحكومة أواخر العام الماضي، ويمثل فردا من طبقة أعمال جديدة ارتفع نجمها خلال الحرب.

ومع ذلك فقد كانت العقوبات الأمريكية والأوروبية على المعاملات المصرفية وتجميد الأرصدة سببا جعل من الصعب على معظم الشركات التجارية إبرام معاملات مع حكومة الأسد وزاد ذلك من أهمية الإمدادات المحلية.

والخبز من السلع المدعمة للسوريين الذين يعانون في ظل الحرب التي يقدر أن مئات الآلاف سقطوا قتلى فيها وأرغمت الملايين على النزوح عن بيوتهم.

وتحتاج الحكومة إلى حوالي 1.5 مليون طن سنويا لتوفير الخبز للمناطق الخاضعة لسيطرتها والحفاظ على تأييد السوريين للأسد.

وتمثل محافظات الحسكة والرقة ودير الزور مصدر ما يقرب من 70 % من إجمالي إنتاج البلاد من القمح.

وفي حين يبدو مرجحا أن تستعيد الحكومة جانبا كبيرا من محافظة دير الزور، فإن الحسكة تقع في أغلبها تحت سيطرة فصيل وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تدعمها الولايات المتحدة، والتي يرجح أن تكون لها اليد العليا في الرقة مع جماعات عربية متحالفة معها.

وتنبأ عضو مجلس مدينة الطبقة بأن ذلك لن يوقف تجارة القمح.

وقال “الناس من أمثال قاطرجي الذين يملكون مالا كثيرا ونفوذا لن تتجمد أنشطتهم تماما، بل ستختفي فقط من منطقة وتذهب إلى منطقة أخرى”.