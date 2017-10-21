دبلوماسي روسي يشن هجومًا لاذعًا على بوتين

شن وزير الخارجية الروسي الأسبق، أندريه كوزيريف، هجومًا عنيفًا على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووصفه بأنه “رجل ليس لديه دماغ في رأسه وليس عنده سوى جمجمة خاوية”.

جاء ذلك الهجوم من الوزير الأسبق على خلفية سياسة الرئيس الروسي بوتين تجاه الأزمة السورية.

ووجه كوزيريف، المقيم في الولايات المتحدة، كلامه لبوتين قائلًا: إن “المصالح الوطنية الروسية تتفق من حيث المبدأ مع حقوق الإنسان العالمية، كما هو الحال في الديمقراطيات الأخرى، أيها السيد بوتين”.

وأضاف في تصريح أدلى به لمطبوعة “إنسايدر” الأمريكية: “لقد أنشأنا رابطة الدول المستقلة، لم نتقاتل مع أوكرانيا الشقيقة، وأقمنا صداقات مع معظم البلدان المتقدمة في أوروبا وأمريكا، لم تكن بلادنا تحت نير العقوبات، ولم يمت الروس وهم يحاربون إلى جانب الديكتاتور في سوريا”.

وتابع الدبلوماسي الروسي: “قل لي من هو صديقك وحليفك، وأنا سوف أقول لك من أنت، وهل لديك رأسًا يحمل دماغًا أم لا!”.

واعتبر الوزير كوزيريف، أن مصالح روسيا تتنافى في الوقت الراهن مع مصالح النظام ومصالح قائده الذي عاد به صندوق جمجمته إلى الوراء، إلى زمن جهاز “كي جي بي” الذي ينحدر منه، حسب قوله.

وكان رين مولرسون الأستاذ بجامعة “تالين”، قد روى للرئيس بوتين أمام اجتماع منتدى “فالداي”، الأربعاء الماضي، قصة اجتماع الوزير الروسي الأسبق كوزيريف مع الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون، حيث قال وزير الخارجية الروسي في تسعينيات القرن الماضي: إنه “ليس لدى روسيا مصالح وطنية، بل هناك مصالح إنسانية مشتركة فقط”، فاكتفى نيكسون بهز رأسه فقط ردًا على ذلك.

وفي هذا الصدد، مازح بوتين الحضور بالقول: إن “هذا يدل على أن نيكسون لديه رأس في تجويفه دماغ حي، أما كوزيريف فعنده صندوق جمجمة فقط خاوٍ من الدماغ”.

يشار إلى أن كوزيريف شغل منصب وزير خارجية روسيا في الفترة من العام 1990 إلى العام 1996. ويعيش مع عائلته في الولايات المتحدة، منذ التحق بوتين بنظام الرئيس الأسبق بوريس يلتسن في العام 1996 وشغل منصب مدير جهاز الأمن الفيدرالي (الاستخبارات).

وانتقد كوزيريف، الذي غاب عن ميدان السياسة في روسيا، مرارًا وتكرارًا أنشطة وسياسات بوتين.