ضمن جولته الإقليمية.. العبادي يصل محطته الأخيرة طهران

وصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، إلى إيران قادمًا من تركيا، في إطار جولة إقليمية يجريها منذ أيام، لحشد الدعم لإعمار بلاده وتنسيق الجهود لمواجهة استفتاء انفصال إقليم شمالي البلاد.

وأفاد المكتب الإعلامي للعبادي، في بيان له، بأن رئيس الوزراء وصل مساء الأربعاء إلى إيران بعد اختتام زيارته لتركيا، استمرت عدة ساعات، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل حول الزيارة.

ويجري العبادي منذ أيام جولة إقليمية شملت السعودية ومصر والأردن فضلًا عن تركيا، لحشد الدعم لإعادة إعمار بلاده التي أوشكت على هزيمة تنظيم “داعش” بعد 3 أعوام من الحرب الطاحنة.

كما يسعى رئيس الحكومة العراقية لتنسيق الجهود مع تركيا وإيران، لمواجهة استفتاء الانفصال الذي أجراه إقليم كردستان الشهر الماضي، والذي تعتبره بغداد وأنقرة وطهران تهديدًا لأمنها القومي.

وكان العبادي قد التقى خلال زيارته إلى أنقرة، التي استمرت عدة ساعات، كلًا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس وزرائه بن علي يلدريم.

وتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل، عقب إجراء إقليم شمال العراق استفتاء الانفصال في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، الذي تؤكد الحكومة العراقية أنه غير دستوري، وترفض التعامل مع نتائجه.

ومنتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت القوات العراقية حملة أمنية، سيطرت خلالها على الغالبية العظمى من مناطق متنازع عليها مع إقليم الشمال، تشمل محافظة كركوك، وأجزاء من محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى .