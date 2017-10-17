إيران تسلّم منفذين حدوديين مع السليمانية إلى الحكومة العراقية

سلّمت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، منفذ “برويزخان” ومنفذ “باشماخ” الحدوديين بين إيران وإقليم كردستان، إلى قوات الحكومة العراقية، بحسب وكالة أنباء “إيسنا” الإيرانية.

وقال مسؤول في حرس الحدود الإيراني إن “القوات العراقية تسلّمت اليوم منفذي “برويزخان” و”باشماخ” بعد أن تمكنت من الوصول إلى هذه المناطق”.

ويربط منفذ “باشماخ” بين محافظة السليمانية وإيران، وبلغت إيرادات المعبر في العام الماضي 217 مليون دولار.

ويربط منفذ “برويز خان” بين السليمانية وإيران، ووصل حجم التبادل التجاري عبره في العام الماضي إلى أكثر من 300 مليون دولار، معظمها من البضائع والسلع الواردة من إيران إلى الإقليم.

وهناك أيضًا منفذان آخران هما: “كرمك” و”حاج عمران”، بين إقليم كردستان وإيران.

ويعدّ منفذ “حاج عمران” من أكبر وأنشط منافذ الإقليم مع إيران، ويشهد تدفقًا للسلع والبضائع على مدار الساعة، حيثُ بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين العام الماضي حوالي 800 مليون دولار.

ويعد منفذ “كرمك” في السليمانية أحد المنافذ الحديثة، وتمر عبره البضائع والمواد الغذائية والزراعية، ووصل حجم التجارة عبره منذ مطلع العام الجاري إلى حوالي 12 مليون دولار.