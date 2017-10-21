اختتام جولة “حوار تونس” الثانية بين الفرقاء الليبيين دون تقدم

اختتمت لجنة صياغة تعديلات الاتفاق السياسي الليبي جولتها الثانية في تونس، مساء اليوم السبت، دون أن تحرز تقدمًا يُذكر في النقاط الخلافية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان: إن جلسة اليوم شهدت “تحديد نقاط التوافق العديدة وكذلك نقاط الاختلاف التي ما زالت قائمة”.

وذكرت أن “أعضاء لجنتي الحوار التابعتين للبرلمان ومجلس الدولة سيعودون إلى ليبيا للتشاور”.

وقال المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، إن “هناك مساحة من التفاهم في كل النقاط بما فيها المادة الثامنة، جرى التوصل لها في جلسة حوار اليوم”.

وأضاف، في مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء الجلسة، أن “هناك حيزًا لا بأس به من التفاؤل في كل نقطة من نقاط الخلاف، وأن هناك جزئيات بحاجة للتشاور حولها مع القيادات السياسية داخل ليبيا”.