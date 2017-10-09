سلامة: لجنة صياغة تعديل الاتفاق السياسي في ليبيا ستجتمع السبت

أعلن المبعوث الدولي لدى ليبيا غسان سلامة، اليوم الإثنين، أن لجنة الصياغة الموحدة لتعديلات الاتفاق السياسي بين مجلسي النواب والأعلى للدولة ستجتمع في تونس يوم السبت المقبل.

وبدأ مجلس النواب اليوم في طبرق مناقشة خطة لجنة الحوار وما أنجزته في حوار تونس مع لجنة حوار مجلس الدولة الذي جرى الأسبوع الماضي تحت رعاية الأمم المتحدة.

وينتظر أن يحدد مجلس النواب في جلستي اليوم وغدا موقفه من المناصب السيادية وآلية اختيار رئيس ونائبي المجلس الرئاسي المادة الثامنة من الاتفاق السياسي المتعلقة بالجيش ومنصب القائد العام، فضلا عن موضوعات أخرى.