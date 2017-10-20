نائب ليبي: تكوين المجلس الرئاسي أبرز المتفق عليه في حوار تونس (فيديو)

كشف عضو لجنة حوار مجلس النواب الليبي محمد لينو النقاب عن مجريات جلسة الحوار التي جرت في تونس الخميس، تحت رعاية البعثة الأممية.

وقال لينو في أول تصريح تناول مخرجات الجلسة إن لجنة حوار مجلس الدولة تقدمت بسياق أطروحة لمواضيع الخلاف، مشيراً إلى أن ما تم تقديمه لم يقدم من قبل البعثة الدولية، إنما طرحت مجموعة من التساؤلات بشكل مجزأ من قبل رئيس البعثة الدولية إلى ليبيا غسان سلامة.

ولفت لينو، وفق فيديو بثه مجلس النواب الليبي اليوم الجمعة إلى أنه تم تداول هذه الأفكار، وجرى تقسيم مجموعة صياغة حوار تونس إلى ثلاث مجموعات، الأولى تبنت السلطة التنفيذية باستنثاء المادة الثامنة والبند المتعلق بالمخابرات العامة، والمجموعة الثانية تبنت المادة الثامنة، أما المجموعة الثالثة فقد تبنت موضوع الهئية التأسيسية لصياغة الدستور.

وقال إن كل هذه المجموعات لم تتوصل إلى خلاصة نهائية باستثناء ملف السلطة التنفيذية، التي طرحت بها مجموعة من الأفكار، من ضمنها آلية اختيار المجلس الرئاسي، لافتاً إلى أن كل هذه الأفكار تصب في إطار قائمة لإعادة تكوين المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، وتقدم الأسماء عن طريق المكاتب المختصة في مجلسي “النواب والأعلى للدولة”، ومن ثم وضعت آلية ليتم التصويت على هذه المقترحات في المجالس.

وأوضح أن هذه المقترحات “إن نالت الرضا ستكون آلية مرضية ويتم في النهاية التصويت عليها من مجلس النواب”.

وأشار إلى وجود أفكار أخرى طرحت خلال الاجتماع لا يرغب بتناولها، لأنها ما زالت مجرد أفكار “لم يتم تبنيها”.

وختم بالقول “إن شاء الله تجتمع اللجان اليوم ويوم غد السبت لتقديم صيغ مكتوبة من الطرفين لمحاولة الخروج بسياق يتم تناوله داخل المجلسين ليحظى بالرضا ويتم التصويت عليه بشكل نهائي”.

وقال عن نفسي أرى أنه ما زال ثمة “هوة”، مسافات شاسعة، إذ ينبغي أن نقر بوجهات النظر الموجودة، والكلمة الأخيرة ترجع في النهاية إلى المجالس.