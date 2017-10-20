قوات سوريا الديمقراطية تعلن رسميًا تحرير مدينة الرقة

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، تحالف الفصائل الكردية والعربية المدعوم من واشنطن، الجمعة، رسمياً “تحرير” الرقة من تنظيم داعش، مشيدة بـ”نصر تاريخي”.

وتعهدت القوات بتسليم إدارة مدينة الرقة إلى مجلس مدني سيدير شؤونها ويتابع ملف إعادة إعمارها بعد الانتهاء من تمشيطها وتنظيفها من مخلفات الحرب، مؤكدة أنها ستكون جزءاً من سوريا “لا مركزية اتحادية”.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية طلال سلو، خلال مؤتمر صحافي في الملعب البلدي وسط المدينة، الذي شكل في السابق مقراً للمقاتلين:”نهدي هذا النصر التاريخي للإنسانية جمعاء، ونخص بالذكر ذوي ضحايا الإرهاب ممن كابدوا ظلم وإرهاب داعش في سوريا والعالم”.

وتلا “سلو” بياناً جاء فيه: “باسم القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، “نعلن اليوم بكل فخر واعتزاز من قلب مدينة الرقة عن نصر قواتنا في المعركة الكبرى لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي ودحره في عاصمة خلافته المزعومة”.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الثلاثاء، سيطرتها على كامل مدينة الرقة إثر معارك ضارية دامت أكثر من أربعة أشهر ، وبعد اتفاق تسوية برعاية وجهاء عشائر ومجلس الرقة المدني سلم بموجبه المئات من عناصر التنظيم أنفسهم إلى تلك القوات.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية الجمعة:”إننا في القيادة العامة لقوات سوريا الديموقراطية نعلن بأننا سنقوم بتسليم إدارة مدينة الرقة وريفها إلى مجلس الرقة المدني ونسلم مهام حماية أمن المدينة وريفها لقوى الأمن الداخلي في الرقة”.

وأوضح “سلو” رداً على أسئلة صحافيين خلال المؤتمر أنه “بعد الانتهاء من عملية التمشيط بشكل آمن سنقوم بتسليم المدينة إلى مجلس الرقة المدني”.

ولا تزال عمليات التمشيط مستمرة في المدينة بحثاً عن عناصر متوارية من تنظيم داعش ولتفكيك الألغام التي زرعها المقاتلون بكثافة.