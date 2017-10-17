قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على أحد مواقع داعش المهمة في الرقة

قال مصطفى بالي، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن قواته سيطرت على المستشفى الوطني في الرقة، وهو واحد من آخر المواقع المهمة الخاضعة لتنظيم داعش في الرقة.

وأشار بالي في رسالة، إلى أن القوات تحارب الآن تنظيم داعش في المنطقة حول استاد الرقة.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من السيطرة على دوار النعيم إثر معارك عنيفة مع ما تبقى من مقاتلي داعش في المدينة.

ويقع الدوار إلى الشرق من الملعب البلدي في الرقة، وكان يستخدمه التنظيم سابقاً لتنفيذ عمليات الإعدام والصلب وتنفيذ العقوبات أثناء سيطرته على المدينة. ويطلق سكان مدينة الرقة على الدوار اسم “دوار الجحيم”.

وتقاتل القوات، المؤلفة من فصائل كردية وعربية تدعمها واشنطن، آخر عناصر تنظيم داعش المتحصنين في جيب وسط الرقة، بعد أن استعادت نحو 90% من أراضي المدينة.

ويقدر عدد مقاتلي التنظيم المتبقين في مساحة لا تتخطى الـ10% من المدينة بنحو 300 عنصر، كانوا يتواجدون بشكل رئيس في المستشفى الوطني، والملعب البلدي في وسط مدينة الرقة.