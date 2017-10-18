مصادر: اتفاق الفرقاء الليبيين على استئناف الحوار غدًا في تونس

أكدت مصادر ليبية مطلعة لـ”إرم نيوز” أن الفرقاء الليبيين اتفقوا على استئناف جلسات الحوار، إثر اجتماع مغلق – كل على حدة – عقد يوم الأربعاء برعاية رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة .

و قالت المصادر إن اجتماعا تشاوريا مغلقا أفضى إلى صيغ توافقية حول عدد من النقاط الخلافية، بينها صلاحيات المجلس الرئاسي الذي يطالب بضرورة منحه صلاحية الموافقة على تشكيلة الحكومة المقبلة قبيل إحالتها إلى مجلس النواب، ليمنحها الثقة بعد الموافقة عليها.

وشددت المصادر على أن الفرقاء الليبيين توصلوا إلى تذليل بعض التباينات، واتفقوا على العودة إلى الحوار، مشيرة إلى أن الأجواء أصبحت إيجابية ومشجعة على استكمال جلسات الحوار الوطني في جو من التفاؤل والتوافق، حسب تعبيرها.

ورجحت المصادر أن تستأنف جلسات الحوار يوم غد الخميس، لكنها أكدت أنه قد يتواصل إلى يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن كان مرجحا انتهاؤه يوم السبت المقبل على أقصى تقدير.

وكان الحوار الليبي قد تعطل بعد يومين من المفاوضات التي لم تفض إلى أرضية توافقية على قضايا جوهرية، بينها تشكيل الحكومة ومنحها الثقة، وصلاحيات المجلس الرئاسي وآليات اختياره، علاوة على صفة القائد الأعلى للجيش، والمادة الثامنة من الاتفاق السياسي.

وكانت الجولة الأولى من المحادثات التي احتضنتها تونس في أيلول/سبتمبر الماضي قد ضمت ممثلي البرلمان المنتخبين عام 2014 ومجلس الدولة الناجم عن اتفاق الصخيرات المشكل من أعضاء سابقين في المؤتمر الوطني العام البرلمان السابق.