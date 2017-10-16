البرلمان الليبي يعلق مشاركته في جلسات تعديل الاتفاق السياسي بتونس

أعلن البرلمان الليبي، مساء الاثنين، تعليق مشاركته في مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي، الجارية في العاصمة التونسية، برعاية منظمة الأمم المتحدة، ضمن خارطة طريق جديدة لحل الأزمة الليبية.

جاء ذلك في بيان مصور تلاه عبد السلام نصية، رئيس لجنة الحوار السياسي، الممثلة للبرلمان، والمتواجدة في تونس، بحسب الموقع الرسمي للمجلس، الذي ينعقد في مدينة طبرق شرق ليبيا.

وقال “نصية”، في البيان: “بعد مناقشات دامت لعدة أيام لاحظت لجنة الحوار بمجلس النواب الليبي إصرار لجنة الحوار التابعة لمجلس الدولة (…) على الرجوع إلي نقاط وتفاهمات قد حسمت في السابق”.

وتابع “قررنا تعليق مشاركة لجنة الصياغة في جلسات تعديل الاتفاق السياسي، وذلك للتشاور مع كامل أعضاء لجنة الحوار عن مجلس النواب”.

وبدأت في تونس، السبت الفائت ثاني جولات مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي.