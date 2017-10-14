حفتر: نسيطر على 1600كيلومتر مربع من مساحة ليبيا

قال القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، إن المنطقة الغربية تكاد تكون بمجملها تحت سيطرة الجيش ،الذي حرر ما يقرب من 1600 كم مربع من رقعة ليبيا الجغرافية ،بتضحيات الجرحى والشهداء.

وأضاف حفتر، أنه لا تزال الـ30 ألف كم مربع الأخرى، ﺧﺎﺭﺝ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ،”ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺿﻤﻬﺎ إلى ﺣﻀﻦ ﺍﻟﻮﻃﻦ”.

ولفت حفتر، في لقاء مع قناة ليبيا الحدث ،بث ليل السبت، إلى أن “ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍلإﺭﻫﺎﺑﻴﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻔﺮﻭﺍ، ﻓﻬﻢ ﻣﺨﺘﺒﺌﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻗﺮﻳﺒًﺎ”. مشيرًا إلى أن “ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ ﺯﻭﺍﺭﺓ إلى ﻤﺸﺎﺭﻑ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ”.

وبين أن الجيش الليبي كان طيلة عام ونصف العام، يفتح الطريق أﻣﺎﻡ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺆﻳﺪ وجوده في المنطقة الغربية، ﻭقال :”ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟضباط وﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ،ﻭﺳﻴﺴﺎﻧﺪﻭﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻣﺪﻧﻬﻢ”.

وتوقع خليفة حفتر، ان تنضم مدينة الزاوية قريبًا إلى الجيش.

وفي سياق آخر، قالت وكالة نوفا الإيطالية، إن هناك اعتقادًا في روما ،يرى أن الجنرال خليفة حفتر يتحكم في الائتلاف ،الذي انتصر في معركة صبراته.

وقالت إن التضارب في الجهة التي يتبع لها هذا الائتلاف ،تولد من “الغموض” ،الذي ساد بسبب “التقارب بين المصالح” بين أطراف مختلفة.

ونقلت الوكالة عن وسائل إعلام دولية وإيطالية عديدة ،أن “مقصورة القيادة ستكون مرتبطة ببرقة وبالجنرال حفتر، الذي سيتحكم الآن في مركز هام للهجرة غير الشرعية”، وفق تعبيرها.