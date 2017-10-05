بعد إغلاقه لعقود.. افتتاح الطابق العلوي للمدرج الروماني في إيطاليا

بعد إغلاق الطابق الخامس الأعلى لمدرج فلافيان الروماني الواقع وسط العاصمة الإيطالية، روما، على مدار 40 عاماً مضت، أعلنت إيطاليا افتتاحه مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل أمام العامة.

وذكر موقع Mental Floss الأمريكي، نقلاً عن صحيفة “تلغراف” البريطانية: “لم تكن أعمدة مقدمة مقاعد المدرج “الدرابزين” والتي كانت شائعة في روما القديمة، موجودة، ولم تُعرض منافسات المتبارزين بالسيف وغير من المسابقات داخل الحلبة، كما كان يحدث في روما قديماً، ولكن سيمنح الطابق العلوي الزوّار رؤية أحد عجائب الدنيا السبع الذائعة الصيت قديماً بنظرة عين الطائر”.

ويأتي هذا الافتتاح بعد جهد طويل استمر لسنوات في تنظيف وتعزيز واستعادة جاذبية الطابق العلوي الذي كان منهارا، وسيصطحب الزوار إليه مرشدين سياحيين، عبر ممر لم يُفتح من قبل للجمهور، ويحتوي على 6 مراحيض رومانية قديمة.

ويرتفع الطابق العلوي مسافة 130 قدماً عن الحلبة في الطابق الأرضي، وبافتتاحه سيعطي الزوار نظرة جديدة لرؤية انحدار المُدرج والأماكن الأثرية الرومانية القريبة مثل المنتدى الروماني، وهضبة بالاتين (الجزء الأوسط من تلال روما السبعة وأقدم أجزاء مدينة روما الحديثة).

وشيّدت المقاعد الأمامية للطوابق الأرضية من المدرج الروماني في إيطاليا قديماً من الرخام، وخصص الطابق الأول من المُدرج للشيوخ، والأباطرة، وأصحاب المناصب المهمة الأخرى، وخصص المستوى الثاني لأصحاب الوظائف الرفيعة، وفي الثالث للطبقة المتوسطة، وتلاهم في المستوى الرابع جلس التجار وأصحاب المحال التجارية.

وتُرك الطابق الخامس للجماهير، والذين كانوا يضطرون للتسلق فوق الدرج الحاد، وعبور الأنفاق المظلمة للوصول إليه.