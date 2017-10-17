“فورين بوليسي”: فوز العبادي في الانتخابات المقبلة فوز للعراق

رأى تقرير في مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية أن فوز رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في الانتخابات العامة، التي ستقام في شهر نيسان/أبريل من العام القادم، هو فوز للعراق، وذلك بسبب نجاحه في تحقيق بعض الإنجازات المهمة، وعلى رأسها إلحاق الهزيمة بتنظيم “داعش”.

لكن تقرير المجلة البارزة، الذي قال إن العبادي يواجه مهمة صعبة، شدد على ضرورة تقديم دعم دولي له لتمكينه من تحقيق الفوز، حيث يواجه، بحسب المجلة، منافسة شديدة من قادة الحشد الشعبي بسبب لعبهم دورًا اساسيًا في هزيمة “داعش“.

وستؤدي انتخابات العام المقبل إلى تغييرات كبيرة في العراق، ومن الممكن لنتائجها أن “تصدم النظام السياسي، لأن المقترعين سيصوتون للمرشحين الذين شاركوا في الحملة ضد داعش”، على حد قول كاتب التقرير ساجد جياد، مدير مركز البيان للدراسات والتخطيط، وهو مركز أبحاث مقرّه بغداد.

وقال الكاتب: إن “الميزة الكبرى للعبادي في سعيه للاحتفاظ بمنصبه كرئيس للوزراء هي سمعته كمنقذ للبلاد، ليس فقط بين العراقيين بل على المستوى الدولي. ومن المؤكد أن المجتمع الدولي أصبح الآن مهتمًا جدًا في أن يرى الاستقرار الذي حققه العبادي مستمرًا في السنوات القادمة”.

ونقل الكاتب عن دبلوماسي غربي قوله: “نحن نريد أن يبقى العبادي في منصبه، وبدورنا سنبذل ما في وسعنا لدعمه”.

وأضاف الكاتب أنه ينبغي للدول التي ساعدت العراق في هزيمة داعش أن تبادر الآن بالمساعدة في الحفاظ على الاستقرار والأمن في العراق والمنطقة، من خلال دعم العبادي في الانتخابات القادمة. “ففي حال فاز العبادي، فإن ذلك سيوفر للعراق فرصة أكبر للنجاح وسيكون ذلك أفضل طريقة لإثبات أن الديمقراطية يمكن أن تنجح في الشرق الأوسط.”