المرصد السوري: تطهير مدينة الرقة بالكامل من “داعش”

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة استعادت مدينة الرقة بالكامل من تنظيم “داعش”.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية تقاتل التنظيم داخل الرقة منذ يونيو/ حزيران، وقال المتحدث باسمها في وقت سابق إن “القوات ستستعيد المناطق الأخيرة الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش بالمدينة خلال الساعات المقبلة”.

وأضاف المتحدث طلال سلو: “القتال يدور الآن في محيط المستشفى والملعب البلدي، والتحرير قد يتم خلال ساعات، المعارك تتقدم بشكل سريع، والقضاء على الإرهابيين يتم بشكل سريع”.

وأوضح أن القتال يتركز في منطقتين صغيرتين قد تتحرران بعد ساعة أو ساعتين.