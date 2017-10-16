الأكراد يخوضون أقوى معاركهم ضد جيوب داعش في الرقة ‎

المصدر: أ ف ب

تخوض قوات سوريا الديموقراطية، تحالف فصائل كردية وعربية، معارك هي “الأقوى” ضد تنظيم داعش في مدينة الرقة في هجومها الأخير ضد جيوب المتطرفين المتبقية في معقلهم الأبرز سابقاً.

وقالت المتحدثة باسم حملة غضب الفرات جيهان شيخ احمد :”تخوض قوات سوريا الديموقراطية حاليًا معارك هي الاقوى في مدينة الرقة”.

وأشارت إلى أنه “من خلال هذه المعركة سيكون إنهاء الوجود الداعشي وهذا بحد ذاته يعني إما موت داعش أو استسلامه، أي القضاء عليه” في كلا الحالتين.

واعلنت قوات سوريا الديموقراطية يوم الاحد عن الهجوم الاخير لانهاء وجود تنظيم داعش في الرقة، والذي لا يزال يتحصن في مواقع عدة في وسط وشمال المدينة بينها احياء الاندلس والبدو كما في الملعب البلدي والمستشفى الوطني.

واوضحت شيخ احمد ان “عناصر داعش المتبقين يقاومون خاصة ان جرى التحضير منذ زمن طويل للمعركة” في الاحياء الذين لا يزالون يتواجدون فيها شمال المدينة مثل حيي المطحنة والاندلس.

واضافت ان تنظيم داعش كان يتوقع المعركة على هذه الجبهة وبالتالي فانها “مناطق محصنة ومزروعة بالغام كثيفة”.

ومنذ اعلانها المرحلة الاخيرة من المعركة يوم الاحد، حققت قوات سوريا الديموقراطية تقدما وتمكنت من السيطرة على حي البريد شمال غرب الرقة ، وفق شيخ احمد التي اشارت الى ان القوات تسعى اليوم “لتحرير حيي الاندلس والمطار”.

ويأتي الهجوم الاخير بعدما خرج يوم السبت نحو ثلاثة آلاف مدني الى مناطق سيطرة قوات سوريا الديموقراطية بموجب اتفاق بين مجلس الرقة المدني ووجهاء العشائر ومقاتلين محليين من تنظيم داعش.

وخرج بموجب الاتفاق ايضا 275 شخصا بين مقاتلين سوريين في صفوف التنظيم المتطرف وافراد من عائلاتهم من دون ان تعرف وجهتهم حتى الآن.