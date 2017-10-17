العبادي يزور السعودية والجعفري إلى موسكو الأسبوع المقبل 

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أنه سيقوم بزيارة إلى السعودية الأسبوع المقبل ،على رأس وفد وزاري عراقي ؛لتوقيع اتفاقيات تعاون تصب في صالح البلدين.

وأفاد بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء العراقية، بأن “العبادي تلقى مكالمة هاتفية ،الاثنين، من الملك سلمان بن عبد العزيز، بشأن النزاع الدائر حول محافظة كركوك”.

وحسب البيان، أكد العاهل السعودي على “دعم المملكة لوحدة العراق ،ورفضها نتائج الاستفتاء، الذي حصل في إقليم كردستان”، مشيرًا إلى أن “السعودية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في كركوك”.

ووفقًا للبيان، شدد الملك سلمان على أن “السعودية حريصة على إقامة أفضل العلاقات مع العراق، وتعزيز التعاون بين البلدين”.

بدوره، أثنى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على موقف الرياض الداعم للعراق، مشيرًا إلى أن “ما قامت به الحكومة العراقية ،هو إعادة لنشر القوات العراقية في محافظة كركوك، بعملية سريعة وسلسة لم تسفر عن وقوع أي ضحايا أو جرحى”.

واعتبر العبادي أن “عملية الانتشار العسكري تمت بيسر، إذ إن كركوك ينبغي أن تكون تحت سيطرة السلطة الاتحادية وفق الدستور”، مؤكدًا على “حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع السعودية”.

وكان العبادي قد زار الرياض ،على رأس وفد وزاري في الـ19 من حزيران/يونيو الماضي، في أول زيارة له منذ توليه رئاسة الحكومة العراقية.

في ذات الإطار، نقلت وكالات أنباء روسية عن ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله، اليوم الثلاثاء، إن وزير خارجية العراق إبراهيم الجعفري سيزور موسكو الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يجري محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.