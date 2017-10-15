قاسم سليماني يصل كردستان العراق لإجراء محادثات بشأن الأزمة مع بغداد

قال مسؤول كردي اليوم الأحد، إن الميجر جنرال قاسم سليماني، وصل إلى إقليم كردستان العراق لإجراء محادثات بشأن الأزمة المتصاعدة بين السلطات الكردية والحكومة العراقية في أعقاب الاستفتاء على الاستقلال الذي أجرته المنطقة.

وأجرى سليماني، وهو قائد العمليات الخارجية بالحرس الثوري الإيراني، التي توفر التدريب والسلاح للجماعات المسلحة التي تدعم الحكومة بقيادة الشيعة في بغداد، زيارة إلى ضريح الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، في مدينة السليمانية (شمال).

وفي هذه الأثناء، قال ضابط في البيشمركة، إنّ عددًا من المسؤولين الإيرانيين، التقوا في محافظة كركوك العراقية، مع أعضاء من حزب الاتحاد الوطني في إقليم شمال العراق.

وأوضح الضابط، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أنّ الوفد الإيراني الرفيع، كان عسكريًا، وأنّ اللقاء جرى في قرية “رشاد”، التابعة لكركوك.

وأضاف الضابط، أنّ نجل الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، بافل طالباني، ومدير جهاز الاستخبارات في حزب الاتحاد الوطني، لاهور شيخ جنغي، كانا من بين المشاركين في اللقاء.

وأفاد الضابط أنّ مسؤولي الجانبين، تباحثا حول خطة يُحكِم بموجبها الحشد الشعبي، سيطرته على محافظة كركوك.

وفي حزيران/يونيو 2014، سيطرت البيشمركة على عدد من النقاط الإستراتيجية في محافظة كركوك، عقب إخراج تنظيم “داعش” منها.