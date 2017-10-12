الجيش العراقي يسقط طائرة مراقبة لقوات البيشمركة في الموصل

أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للفرقة 16 بالجيش العراقي، اليوم الخميس، طائرة مسيرة تابعة لقوات البيشمركة الكردية ،فوق إحدى المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل ،جنوب شرق محافظة الموصل.

وذكرت وسائل إعلام عراقية، “أن الطائرة كانت في مهمة استطلاعية في أجواء ناحية النمرود، وكانت تقوم بتصوير انتشار قوات الفرقة 16 للجيش العراقي بالناحية وحولها، وهي من المناطق المتنازع عليها ،ويحظر على طائرات الاستطلاع تصويرها من أي جهة كانت”.

وقال مصدر في قوات الجيش العراقي، “إن الطائرة المسيرة، التابعة لقوات البيشمركة الكردية تم إسقاطها من قبل الدفاعات الجوية التابعة للفرقة، حيث سقطت في قرية السلامية، جنوب شرق الموصل”.

من جهة أخرى، نفت قيادة قوات البيشمركة في محور جنوب كركوك اليوم، وجود أي تحركات غير طبيعية للقوات الأمنية العراقية، مشيرة إلى عدم وجود نية لمهاجمة كركوك.

وقال قائد محور جنوب كركوك في قوات البيشمركة ،وستا رسول، “لم نلحظ أي تحركات غير مقبولة من القوات العراقية، وإن اجتماعاتنا متواصلة مع قوات التحالف، و الطیران الدولی ،الذي یراقب الوضع، ومستعد للتدخل فی حال نشوب أي تصادم أو حرب”.

وأشار رسول إلى “أن القوات العراقية تكتفي حاليًا بتعزيز مواقعها في المناطق التي استعادتها في قضاء الحويجة وما حولها ،وليست لها أي تعزيزات باتجاه كركوك”.

وأعلن مجلس أمن إقليم كردستان، الأربعاء الماضي، عن تلقيه رسائل خطيرة ،بأن القوات العراقية والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، تستعد للهجوم على قوات البيشمركة ،من جنوب غرب كركوك ،وشمال مدينة الموصل.