نجل طالباني يقترح خطة لحل أزمة كركوك

طرح نجل الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني، خطة على الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان لإدارة محافظة كركوك الغنية بالنفط.

ودعا بافل طالباني – في رسالة وجهها إلى المجتمع الدولي والحكومة العراقية، الخميس- إلى إدارة محافظة كركوك بشكل مشترك وفق نتائج آخر انتخابات أجريت فيها.

ونوه إلى أنه “مع ذلك يجب تحديد مجلس جديد للمحافظة وإذا استدعت الضرورة اختيار محافظ جديد بالصيغة نفسها كون كركوك أكبر من أي شخصية أو حزب سياسي”، على حد قوله.

كما دعا بافل نواب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني إلى العودة إلى برلمان الحكومة العراقية الفيدرالية، مضيفاً أن “الدستور العراقي كتب تحت رعاية الرئيس الراحل جلال طالباني، وبهذه الطريقة يمكننا ضمان شعبنا بالتعاون مع المجتمع الدولي”.

وشدد على ضرورة “حل المشكلات بين إقليم كردستان والحكومة العراقية عن طريق الحوار غير المشروط”.

وبخصوص استفتاء الانفصال الذي أجراه إقليم كردستان، قال بافل: “بعيد عن كون الاستفتاء قانونيا أم لا وبأي قرارات جوبه، تم أخذ رأي المجتمع الكردستاني، وعلى الرغم من أن المجتمع الدولي لم يكن موافقًا عليه، إلا أن هذه المرحلة جرى تخطيها”.

وأكد أن “المطارات والمعابر الحدودية في الإقليم يجب السيطرة عليها ومراقبتها من قبل حكومة الإقليم، ومع ذلك فإن الإقليم مستعد للتنسيق مع بغداد بشأن التفاصيل”.