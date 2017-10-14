هجوم صاروخي على مقر أمني شرقي الموصل.. ولا إصابات

تعرض مقر أمني مشترك ،في الجانب الشرقي لمدينة الموصل (مركز محافظة نينوى)، اليوم السبت، لهجوم صاروخي، هو الأول من نوعه بعد تحريرها من سيطرة تنظيم “داعش”، حسبما أكد مصدر أمني مسؤول.

وقال النقيب عبد الهادي كريم الحديدي، من شرطة نينوى، إن “مجموعة مسلحة تستقل سيارة نوع (بيك أب)، هاجمت صباح اليوم بخمس قذائف صاروخية نوع (Rp7 ) ،مقرًا أمنيًا تابعًا للحشد الشعبي والشرطة المحلية ،في منطقة كوكجلي شرق الموصل، ولاذت بالفرار”.

وتابع، أن “الهجوم لم يسفر عن وقوع قتلى بين أفراد القوات الأمنية ،الذين كانوا يتواجدون في المقر، إلا أنه خلف خسائر مادية بالمبنى وبعض السيارات التي كانت متوقفة في باحته”.

ورفض الحديدي اتهام أي جهة بالوقوف وراء الحادث، مطالبًا أن يكون هناك “تحقيق واسع للوصول إلى الجهة التي نفذت هذه الجريمة، ومن يدعمها”.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي ،حيدر العبادي، في الـ31 من آب/ أغسطس الماضي، تحرير قضاء تلعفر ،ومحافظة نينوى بالكامل من سيطرة “داعش”، لكن لا تزال جيوب للتنظيم تشن هجمات بين الحين والآخر.