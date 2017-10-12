إعادة فتح أول مصرف حكومي في الموصل بعد التحرير

أعادت الحكومة العراقية، الخميس، فتح أول مصرف حكومي لها في مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى (شمال)، بعد تحريرها من قبضة داعش.

وقال أزهر محمد مدير فرع مصرف الرشيد الحكومي بالموصل، إنه “تم اليوم إعادة فتح فرع المصرف في حي المهندسين شرقي المدينة، بعد غلق المصارف الحكومية منذ قرابة ثلاثة أعوام ونصف العام، إثر سيطرة داعش على الموصل”.

وأوضح محمد، أن افتتاح المصرف “سيسهم بشكل كبير في إنعاش الحركة الاقتصادية بالموصل، بعد ركود اقتصادي شل حركتها التجارية”.

وأضاف أن المصرف “سيخفف كثيرًا على المتقاعدين في عموم محافظة نينوى، باستلام المبالغ المتراكمة لهم بدلًا من الذهاب إلى العاصمة بغداد، فضلاً عن أن المصرف سينشّط التعاملات المصرفية مع منظمات أجنبية ضمن حملات الأعمال والمساعدات الإنسانية”.

وسيطر تنظيم داعش، على جميع المصارف الحكومية بالموصل في العاشر من يونيو/ حزيران 2014 واستولى على ملايين الدولارات.

وبعد قتال دام أكثر من 9 أشهر، أعلن رئيس الوزراء، حيدر العبادي، في الـ 31 من أغسطس/ آب الماضي، تحرير كامل محافظة نينوى، عقب تحرير ناحية العياضية التابعة لقضاء تلعفر، آخر مدينة كان يسيطر عليها “داعش”.