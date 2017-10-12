الرئيس الفلسطيني يزور قطاع غزة في غضون شهر

المصدر: ا ف ب

يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى قطاع غزة “خلال أقل من شهر” في سياق جهود المصالحة الفلسطينية، بحسب ما أفاد قيادي فلسطيني بارز، اليوم الخميس.

وقال عضو اللجنة المركزية في حركة فتح زكريا الآغا، إن عباس “سيكون في قطاع غزة خلال أقل من شهر”، مضيفا “أن الرئيس يأتي إلى غزة لمزاولة عمله من القطاع واللقاء بشعبه”.

وأكد “ستعود غزة جزءًا لا يتجزأ من عمل الحكومة والسلطة الفلسطينية”.

ولم يزر الرئيس الفلسطيني قطاع غزة منذ سيطرة حركة حماس عليها بالقوة في منتصف 2007.

وقال الآغا “كل الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا ستنتهي قريبًا جدًا، في غضون أيام على أبعد تقدير، وسيصدر الرئيس أبو مازن قرارًا بإلغائها جميعا”.

وخلال الأشهر الماضية، اتخذت السلطة الفلسطينية إجراءات عدة ضد قطاع غزة للضغط على حماس، أبرزها موضوع الرواتب، والتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء التي تزود بها إسرائيل القطاع.

ويتزامن الإعلان عن الزيارة، مع التوصل إلى اتفاق بين حركتي فتح وحماس خلال جولة المحادثات بينهما، برعاية مصرية في القاهرة. وسيتم الكشف عن مضمون الاتفاق في مؤتمر صحافي يعقد في وقت لاحق.

وأوضح الآغا “نستطيع القول إن ما تم الاتفاق عليه في القاهرة هو لتمكين الحكومة من مزاولة عملها في الوزارات والمعابر والأمن، تقريبا كل المواضيع التي كنا نختلف عليها تم التوافق عليها، ونستطيع القول إن الانقسام أصبح خلف ظهورنا”.

وكشف عن اجتماع “لكل الفصائل في القاهرة في نهاية الشهر” الحالي “للتوافق النهائي على كل التفاصيل”، محددًا المواضيع التي سيتم بحثها خلال هذا الاجتماع في “تشكيل حكومة واحدة أو التوافق على موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية”.

وتسلمت الحكومة الفلسطينية الوزارات والهيئات الحكومية في قطاع غزة خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء رامي الحمد الله الأسبوع الماضي برفقة الوزراء، وأتت بعدما أعلنت حركة حماس في 17 أيلول/سبتمبر، حل “اللجنة الإدارية” التي كانت تقوم مقام الحكومة في قطاع غزة.