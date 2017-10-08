مقتل أستاذ جامعي برصاص مجهولين داخل منزله في الأنبار العراقية

قتل مجهولون، اليوم الأحد، عباس الجغيفي، أستاذ اللغة العربية في كلية التربية في قضاء حديثة، ومعاون عميد الكلية، اليوم الأحد، بالرصاص داخل منزله في مدينة حديثة في محافظة الأنبار غربي العراق.

والجغيفي معروف بالوسطية والاعتدال، ومساندة القوات الأمنية والعشائر ضد تنظيم داعش.

وقال النقيب أحمد الدليمي، في شرطة الأنبار، إن “مسلحين مجهولين اقتحموا صباح اليوم منزل الجغيفي وأطلقوا النار على مناطق متفرقة من جسمه، ومنها رأسه، ما أدى إلى مقتله على الفور، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وتسيطر القوات الأمنية والعشائر على قضاء حديثة، الذي يشهد بين الحين والآخر محاولات تسلل ينفذها بعض عناصر داعش، وغالبًا ما يتم قتلهم بعد أن ترصدهم قوات الأمن.

وفي محافظة نينوى (شمال)، قال ضابط في الفرقة الـ 16 بالجيش العراقي، (طلب عدم ذكر اسمه)، إن مسلحين مجهولين اختطفوا مدنيا تبين أنه يمتلك شركة معاملات مالية، وذلك في منطقة الفيصلية شرقي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وأضاف المصدر أن التقارير الاستخباراتية الأولية تفيد بأن الهدف من وراء هذه الجريمة قد يكون كسب المال.

وحتى الساعة 17:45 تغ، لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجومين، غير أن السلطات العراقية تتهم دائما تنظيم داعش بالمسؤولية عنها، خصوصا أنه تبنى مسؤولية هجمات مماثلة في بغداد ومحافظات أخرى في الأشهر الماضية.