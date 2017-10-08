الجيش السوري يطوق مسلحي “داعش” في “الميادين”

قال مصدر بالجيش السوري، اليوم الأحد، إن الجيش وحلفاءه طوقوا مسلحي تنظيم “داعش” في مدينة “الميادين” ،الواقعة جنوب شرق “دير الزور” في شرق سوريا.

وتعتبر “الميادين” أحد آخر معاقل “داعش” ،مع تقهقر التنظيم إلى الأراضي الخصبة بمحافظة دير الزور في وادي الفرات ،والتي يشن منها هجماته المضادة في المنطقة الصحراوية بعد خسارته مساحات من الأراضي هذا العام.

وأعلن الجيش السوري، في وقت سابق، إنهاء عمليته العسكرية في الريف الحموي الشرقي، بطرد تنظيم “داعش” وإنهاء تواجده في ريف حماة الشرقي كتنظيم مسيطر.

وحولت قوات النظام قوتها العسكرية إلى مثلث “جب الجراح – جبل شاعر – جبال الشومرية”، الواقعة على بعد نحو 50 كيلومترًا إلى الشرق من مدينة حمص، وفقًا لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المصدر العسكري: “واصلت وحدات الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة تقدمها على عدة اتجاهات ومحاور في مدينة دير الزور وريفها”.

وكان الجيش وحلفاؤه وصلوا إلى دير الزور في سبتمبر أيلول بعد عملية دامت أشهر في أنحاء المنطقة الصحراوية السورية وتقدموا في الأسابيع الأخيرة في وادي الفرات تجاه الميادين.

ولكن الهجمات المضادة لتنظيم “داعش” في المنطقة الصحراوية زادت الضغط على طريق الإمداد الرئيسي إلى دير الزور من غرب سوريا.

وتدعم روسيا وإيران وحلفاء شيعة بينهم جماعة “حزب الله” اللبنانية الرئيس السوري بشار الأسد وحملته ضد تنظيم “داعش” تركزت في الأساس على الضفة الغربية لنهر الفرات.

ويدعم تحالف تقوده الولايات المتحدة أيضا حملة منافسة على المتشددين معظمها على الضفة الشرقية للنهر، حيث استعاد السيطرة على الرقة وتقدم أيضا ليسيطر على مناطق مواجهة لدير الزور.

وكان مسؤولون أمريكيون قالوا من قبل إن تنظيم “داعش” نقل بعضا من كياناته القيادية والدعائية إلى الميادين مع طرده من أراض أخرى.